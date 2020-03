Anteprima di My Hero Academia 4x23: com'è finita la battaglia?

È arrivato il giorno del Festival Culturale in My Hero Academia e Deku non vede l'ora di mostrare a tutti e in particolare a Eri, la bambina che vuole liberare dall'opprimente peso che l'ha avvilita negli scorsi anni, i progressi fatti e lo spettacolo preparato. Tuttavia, un criminale ha deciso di mettere i bastoni tra le ruote agli studenti.

Gentle Criminal è stato senza dubbio l'antagonista indiscusso degli ultimi episodi di My Hero Academia e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto in occasione di questa infiltrazione alla Yuei. Lo sfortunato incontro prima del tempo con Deku però ha mandato all'aria i piani di Gentle e La Brava, che hanno dovuto affrontare il protagonista di My Hero Academia.

Dopo uno scontro che ha tenuto banco negli episodi 21 e 22 di My Hero Academia stagione 4, sembra essere tutto terminato. L'anteprima che potete vedere in alto è dell'episodio 23 e si intitola "Lasciate proseguire il Festival Culturale!" e ci mostra l'esito della battaglia con Gentle. L'uomo viene catturato dagli eroi appostati al perimetro della scuola e lo stesso vale per La Brava. Deku però deve accorrere a scuola mentre tra il pubblico dello spettacolo della 1-A c'è anche Eri, insieme a Mirio. Il sipario si apre e Deku è tra gli studenti, anche se sudato per la corsa. Che effetto avranno sugli spettatori?