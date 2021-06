Anteprima per My Hero Academia 5x12: cosa succede al termine dell'esercitazione?

Dopo undici episodi ricchi di adrenalina, ma anche tanto criticati, termina il Joint Training Arc, prima delle tre saghe che compongono la Stagione 5 di My Hero Academia. Ma cosa succederà dopo l'esercitazione tra le due sezioni del primo anno del Liceo Yuei? Scopriamolo nelle anticipazioni della centesima puntata della serie.

Il quinto round dell'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B è appena terminato, con il team composto da Deku, Uraraka, Mineta e Ashido uscito vincitore. Con un risultato di 3-1, la sezione A è dunque riuscita infine a trionfare. Quest'ultimo scontro è stato fondamentale per gli sviluppi di One For All, ma cosa succederà da qui in avanti? Ecco la sinossi del dodicesimo episodio di My Hero Academia 5, centesima puntata dell'anime.

"Mentre il quinto match stava per cominciare allo U.A. Highscool, nel centro di massima detenzione, comunemente conosciuto come Tartaro, All For One sta scontando la sua sentenza. Borbottando qualcosa in sordina, sembra stare complottando. Dall'altra parte, All Might viene contattato da Gran Torino, che era stato consultato per quanto riguarda il sogno di Deku. L'anziano eroe ricorda che Nana Shimura, Settima Vestigia di One For All, ebbe un sogno. Un uomo oscuro comparve dinanzi a lei e le disse che non era ancora il momento".

"La vittoria della Squadra A cala il sipario sulla rivalità, ma quella stessa notte Deku comincia il suo alenamento con All Might per conoscere il suo nuovo Quirk, il Black Whip". Nel frattempo, Todoroki e Bakugo, impegnati nell'esperienza da Pro Hero con Endeavor, si imbattono in un certo incidente. Come indicato dall'utente Twitter MHA News, questo centesimo episodio adatterà il capitolo 277 e parte del capitolo 278 del manga.

Nella prossima saga di My Hero Academia, si passa dalla parte dei villain, che My Villain Academia abbia inizio! Godiamoci questo sketch di Himiko Toga realizzato da Horikoshi.