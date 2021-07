Anteprima per My Hero Academia 5x16: richiesta di team up!

Come già trapelato in rete, il prossimo episodio della Stagione 5 di My Hero Academia sarà un anime original, ossia un episodio creato appositamente per l'adattamento animato, e dunque inesistente nelle pagine del manga. Nella sedicesima puntata, l'attenzione si sposta sull'Agenzia di Ryukyu!

My Hero Academia 5x15 ha chiuso definitivamente l'arco dell'Agenzia di Endeavor, una saga che ha avuto vita breve, ma che ha dimostrato come Deku, Shoto e Bakugo avessero ancora tantissimo da imparare dagli eroi professionisti. Tra questo arco narrativo e My Villain Academia, però, il fandom dovrà vivere un filler.

Nella puntata numero 104 dell'adattamento animato l'attenzione sarà ancora rivolta verso gli studenti dello Yuei. Mentre Deku, Bakugo e Todoroki affrontano il loro tirocinio sotto la guida del No.1 Hero, Uraraka, Asui e Nejire Hado del terzo anno prestano servizio per l'agenzia di Ryukyu.

L'anteprima del sedicesimo episodio, che verrà trasmesso il 17 luglio in simulcast su Crunchyroll, mostra le tre giovani eroine impegnate in una particolare missione. "L'agenzia di Ryukyu, dove Uraraka e Asui praticano il loro tirocinio, riceve una richiesta di collaborazione. La richiesta arriva dall'eroe marino Selkie, che ha bisogno di una mano per cercare una nave scomparsa".

Intitolata "Da quanto tempo non ci vediamo, Selkie!", la puntata originale porterà la squadra a combattere una droga misteriosa. Nel frattempo, scopriamo che fine ha fatto l'Unione dei Villain di My Hero Academia.