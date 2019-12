L'anteprima di My Hero Academia episodio 11 mette in risalto Lemillion e la sua furia

La piccola Eri è al centro delle attenzioni di due fazioni opposte. La prima, che l'ha sempre rinchiusa, vuole sfruttare il suo quirk per genere armi che possano mettere in ginocchio la società. La seconda è quella che vuole trarla in salvo da questa vita per donarle un po' di normalità. E in quest'ultima ci sono i protagonisti di My Hero Academia.

My Hero Academia 4x10 è andato in scena questa sera su VVVVid, facendo compiere agli eroi protagonisti ulteriori passi verso il salvataggio di Eri e la distruzione di Overhaul e il suo Shie Hassaikai. Gli Otto Precetti cadono uno dopo l'altro, ma rimangono ancora alcuni al fianco del boss della yakuza.

L'anteprima di My Hero Academia episodio 11, posta alla fine dell'episodio di questa sera, metterà in risalto Mirio Togata, il quale è riuscito a raggiungere il gruppetto di fuggitivi. Intitolato "LeMillion", la puntata esordirà sabato 28 dicembre e sarà quindi l'ultima dell'anno. Dopo aver raggiunto Overhaul, Mirio si lancia in uno scontro dando sfogo a tutte le sue abilità, la sua intelligenza e la sua furia verso questi esseri malvagi che osano tenere una bambina in catene.

In alto alla notizia potete osservare i secondi di video con questa anteprima, anche voi non vedete l'ora di poter guardare questo episodio di My Hero Academia stagione 4? Una delle scene di questa puntata è stata ritratta nell'ultima key visual con protagonista Mirio e che segnerà uno dei momenti più importanti dell'arco narrativo.