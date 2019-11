L'anteprima di My Hero Academia svela la battaglia mortale di uno studente nella 4x08

Gli eroi hanno fatto la loro mossa in My Hero Academia 4 episodio 7. Dopo diversi giorni di pianificazione, incontri, inseguimenti e ottenimento di informazioni, il gruppo di cui fanno parte anche diversi studenti della Yuei come Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Eijiro Kirishima e Tsuyu Asui, si è mosso per andare all'attacco dei criminali.

La battaglia con Overhaul è cominciata, quindi. Il folto schieramento di eroi si è già dovuto dividere sul finale di My Hero Academia 4x07, mentre gli Otto Precetti dello Shie Hassaikai preparano le contromisure all'invasione dei professionisti. L'anteprima dell'ottavo episodio di My Hero Academia rivela che partiranno le danze di battaglia già nella puntata del 7 dicembre.

Nella clip di 40 secondi si sviluppa il primo scontro con i generali di Overhaul. Mentre Midoriya e gli altri entrano nella labirintica magione, alcuni membri dello Shie Hassaikai fanno la loro mossa, isolando Tamaki Amajiki. Il membro dei Big Three è quindi il primo a scendere effettivamente in battaglia, mostrando perché si chiama Suneater e perché è uno degli studenti più promettenti del liceo.

L'episodio di My Hero Academia si chiamerà non a caso "Suneater dei Big Three", mostrando già quanto sarà incentrato sul giovane che finora è rimasto all'ombra di Mirio Togata.