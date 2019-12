L'anteprima di ONE PIECE certifica l'esplosività del prossimo episodio

Nonostante siano sbarcati sull'isola di Wanokuni, feudo dell'imperatore Kaido delle Cento Bestie, Rufy e gli altri hanno avuto vita relativamente facile. Nessuno scontro difficile come fu quello con Cracker all'inizio della saga di Whole Cake Island, ma le cose non potevano continuare per sempre così per i protagonisti di ONE PIECE.

Kaido versione drago è finalmente apparso. Quella figura che comparì già dai primi trailer di ONE PIECE dedicati a Wanokuni ha fatto ufficialmente il suo ingresso nell'anime, con una trasformazione minacciosa che ha già fatto discutere i fan.

L'episodio 913 di ONE PIECE andrà in onda domenica 8 dicembre 2019 e sarà intitolato "Tutti annientati! Il furioso Blast Breath di Kaido!" e possiamo vederne l'anticipazione grazie al tweet in calce, con l'estratto dall'episodio 912. Mentre tutti restano attoniti sulla collina del castello di Oden, Rufy è infuriato alla vista dell'imperatore. Questi squadra tutta la zona, mentre sale in cielo e lancia una fiammata enorme diretta verso i protagonisti. Come reagiranno Rufy, Law e gli altri pirati dell'alleanza?

Secondo Yong Ce-Tu, key animator dell'anime, i prossimi episodi di ONE PIECE saranno molto più epici di quelli dello scontro tra Rufy e Katakuri.