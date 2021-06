Pokémon Esplorazioni 72: Ash e Go nel panico, che sta succedendo?

Mentre le precedenti stagioni dell'anime erano ambientate in una singola Regione, in Pokémon Esplorazioni Ash e Go hanno la possibilità di spostarsi liberamente tra le varie città del mondo Pokémon. Nel corso dell'episodio 72, i due protagonisti faranno ritorno a Libecciopoli, grande città portuale di Unima.

Dopo aver fatto tappa a Kanto e Sinnoh, Ash e Go si recano a Unima, Regione in cui si svolgono le vicende di Pokémon Bianco e Nero. "Ash e gli altri arrivano a Libecciopoli, dove le cose prendono una brutta piega nel momento dell'incontro con il Team Rocket in un'area sotterranea labirintica".

La puntata, intitolata "Panico nel Labirinto Sotteraneo?!", arriverà in Giappone il 25 giugno. Sceneggiatore dell'episodio è Michihiro Tsuchiya, mentro lo storyboard è affidato a Noriaki Saito. L'animazione è invece nelle mani di Aihiko Oka.

Ecco la sinossi di Pokémon Esplorazioni 72. "Ash, Go e Clore si dirigono a Libecciopoli, nella Regione di Unima, dopo aver appreso che un nuova forma di Klink è stata scoperta. Lì si imbattono in un buco nel terreno che li conduce nel sottosuolo. Grookey ed Eevee saltano giù spinti dalla loro curiosità. Ash e gli altri, seguendoli, scoprono che il buco porta in un'area labirintica. Quando anche il Team Rocket arriva nel sottosuolo, alla ricerca di Pikachu, la situazione precipita nel caos".

