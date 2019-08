Ecco l'anteprima del prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations su V-Jump

Capitoli come il 37 di Boruto: Naruto Next Generations sono fin troppo pesanti per i fan. Azione, cliffhanger e personaggi importanti rendono difficile ai lettori appassionati che rimangono al passo attendere un intero mese tra un capitolo e l'altro. Tuttavia, dovremo aspettare fino alla seconda metà di settembre per sapere come finirà con Jigen.

Siamo rimasti, con Boruto: Naruto Next Generations, a una battaglia che segnerà il punto di svolta della storia del manga: da una parte Naruto e Sasuke vogliono proteggere Kawaki e il mondo dei ninja dalla minaccia di Kara, dall'altra c'è Jigen, capo dell'organizzazione, che sembra avere scopi nefasti e abilità finora sconosciute.

Il cliffhanger del capitolo 37 di Boruto: Naruto Next Generations lascia in sospeso con la lotta, ma le pagine di anteprima di Weekly Shonen Jump potrebbero alleviare l'attesa. Infatti, sul magazine dove fino a pochi mesi fa veniva pubblicato il manga di Ikemoto e Kodachi, è apparsa una pubblicità relativa al numero 10 di V-Jump, il quale arriverà il 21 settembre in Giappone.

In prima linea per questa pagina c'è naturalmente Boruto: Naruto Next Generations con una tagline in grande che recita "Una tecnica della battaglia di coppia super intensa!", facendo intendere che Naruto e Sasuke proseguiranno con la lotta di squadra contro Jigen. Proprio questo viene poi affermato da altre due didascalie: "Naruto e Sasuke VS Jigen!" e "Cooperano così da poter affrontare questa forza sconosciuta!"

Cosa vi aspettate succederà nel prossimo capitolo del manga? Si metteranno in moto gli eventi che porteranno alla distruzione del villaggio della foglia e alla battaglia tra Boruto e Kawaki vista nel primo capitolo?