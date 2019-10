L'anteprima del secondo episodio di My Hero Academia 4 ci mostra l'arrivo del villain

Come già anticipato, il primo episodio di My Hero Academia stagione 4, finalmente disponibile sottotitolata in italiano su VVVVid, si occupa di riassumere gli eventi passati e di ripresentare i personaggi principali dell'opera nata dall'ingegno di Kohei Horikoshi. Ma già la prossima settimana la trama promette di fare le prime scintille.

My Hero Academia stagione 4 porterà con l'episodio due il tanto atteso antagonista Overhaul. Il capo dello Shie Hassaikai, un gruppo della Yakuza che si è immersa profondamente nel mondo di eroi e villain, sarà il principale nemico di Deku per questo nuovo ciclo di episodi che ci accompagnerà su questo finale di 2019.

Già l'anteprima dell'episodio 2 che potete vedere in alto ce lo mostra. Intitolato proprio "Overhaul", nei trenta secondi di presentazione ammiriamo i dubbi dei giovani aspiranti eroi, intenti a scegliere dove recarsi per lavorare come tirocinanti dopo aver ottenuto le loro licenze provvisorie. Intanto, nell'oscurità, due gruppi come la League of Villain di Tomura Shigaraki e lo Shie Hassaikai di Kai Chisaki si incontrano per capire se è possibile lavorare insieme. Non mancano di apparire gli eroi professionisti come l'ormai ritirato All Might e il suo ex allievo Sir Nighteye.

My Hero Academia stagione 4 tornerà su VVVVid il prossimo sabato, 19 ottobre, alle ore 20:00. Intanto il primo episodio ha già messo sull'attenti i fan della coppia Midoriya - Uraraka, colpiti da un momento tenero tra i due.