L'anteprima di The Promised Neverland svela la pagina a colori per il nuovo sviluppo

Weekly Shonen Jump è da sempre una delle riviste che serializza manga destinati a diventare popolari. Una volta superati i primi scogli, la strada infatti è in discesa verso un futuro con buone vendite e serie animate. The Promised Neverland è uno di questi titoli che ha coinvolto subito i lettori di manga.

Mentre l'anime si è fermato solo al primo arco narrativo, il manga di The Promised Neverland è molto vicino alla conclusione. Solo alcuni mesi fa era stato annunciato l'inizio della fase finale della storia che potrebbe aver quindi inserito un conto alla rovescia molto breve per l'avventura di Emma.

Con gli ultimi sviluppi sconvolgenti e vari riferimenti a Fullmetal Alchemist, The Promised Neverland ha terminato col capitolo 158 un'altra fase e, pertanto, nel prossimo numero ci aspetta il legante verso quello che potrebbe essere l'ultimo arco narrativo.

Perciò Weekly Shonen Jump ha deciso di dare a The Promised Neverland la pagina a colori sul numero 52. L'impressione è che ormai manchi davvero poco, al limite due volumi, per conoscere il termine del manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka.

The Promised Neverland è un manga pubblicato sulla rivista ammiraglia di Shueisha dal 1° agosto 2016 e con 16 volumi all'attivo, mentre in Italia è edito da J-POP, arrivata al dodicesimo volume. Emma, Ray e Norman sono tre bambini che vivono in un orfanotrofio, tra test giornalieri e sessioni di gioco all'aperto. Convinti di essere una famiglia, la verità sul loro mondo li sconvolgerà per sempre.