Anteprima ufficiale per Boruto: Two Blue Vortex 8: la Foglia sotto attacco

Dopo l'assalto iniziale di Code e la successiva grande fuga del protagonista Uzumaki, Boruto: Two Blue Vortex prepara la sua prossima, grande fase. Le minacce non sono ancora finite per il Villaggio della Foglia, anzi. Prossimamente, i ninja di Konoha subiranno un nuovo attacco, quello portato avanti dai misteriosi, potenti e spietati Shinju.

In Boruto: Two Blue Vortex 7 abbiamo visto il figlio di Naruto sopraffare Mitsuki e convincerlo della verità. Il suo status da criminale, comunque, nonostante abbia già portato dalla sua parte Shikamaru, non può ancora cambiare. Al momento, questa situazione dell'Uzumaki resterà in sospeso.

Come avevamo già supposto nelle teorie per l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 8 Konoha subirà un nuovo attacco. A confermare questa ipotesi è l'anteprima ufficiale del capitolo, condivisa nelle ultime ore sul web.

Gli Shinju sono dei misteriosi esseri nati dagli esseri viventi (non Otsutsuki) divorati dai Claw Grimes nel tentativo di dare vita a un albero divino. Il gruppo, formato da 4 elementi apparentemente potentissimi, ha come target non solo l'Otsutsuki Boruto Uzumaki, ma anche degli altri personali.

Jura, il leader degli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex, ha per obiettivo Naruto Uzumaki, relegato in un'altra dimensione dal Karma di Kawaki. Alla sua ricerca, in Boruto: Two Blue Vortex 8 il misterioso Albero Divino senziente attaccherà il Villaggio della Foglia. Ma riuscirà a divorare il Settimo Hokage, e in tal caso cosa potrebbe accadere?