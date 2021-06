Preview per Boruto 203: un evento inaspettato sconvolge Konoha

Quando con la sconfitta di Delta la minaccia dell'Organizzazione Kara sembrava essere stata momentaneamente allontanata, ecco che un nuovo Interno è pronto a entrare in azione. Ma questa volta a invadere Konoha sarà direttamente Jigen, leader del gruppo. Ecco le anticipazioni dell'episodio 203 di Boruto: Naruto Next Generations.

Gli ultimi due episodi dell'anime, che abbiamo recentemente messo a confronto con il manga, si sono concentrati sulle conseguenze della battaglia tra Naruto e Delta. In seguito allo scontro, Kawaki aveva perso il suo braccio speciale, ma grazie alla bontà dell'Hokage e alle invenzioni del Dottor Katasuke ne ha ricevuto uno nuovo.

Il giovane ragazzo si è poi finalmente convinto sulle reali intenzioni di Naruto quando ha incontrato Kurama, il quale gli ha narrato la triste storia della Forza Portante. Il rapporto tra i due, che sono diventati maestro e allievo nella via dei ninja, è sempre più stretto. Tuttavia, l'Organizzazione Kara è all'orizzonte.

Pubblicate su Weekly Shonen Jump, e condivise su Twitter dall'utente AbdulS17, le anticipazioni del prossimo episodio rivelano un evento disastroso. "Jigen invade il Villaggio della Foglia! Dal Karma di Kawaki appare improvvisamente Jigen. Mentre tutti sono sconvolti da questa improvvisa invasione, Naruto comincia a battersi per evitare che Kawaki venga rapito. L'attuale Hokage e il leader dei Kara. La battaglia per il destino di Kawaki sta per cominciare!".



Com'è possibile poi vedere dalla preview della puntata, per effetto della risonanza con Kawaki, anche il Sigillo Karma di Boruto ha cominciato ad attivarsi autonomamente. Nel frattempo, Kashin Koji si nasconde ancora nell'ombra, studiando la situazione con il suo piccolo rospo spia.



Di quali incredibili poteri sarà dotato Jigen? Riuscirà il Settimo a difendere i suoi cittadini e il suo figlioccio? Il mondo ninja di Boruto è in pericolo.