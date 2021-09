Boruto: il fato di un predestinato nell'anteprima dell'episodio 214

Come recentemente rivelato, Amado e Kashin Koji sono in combutta per eliminare il leader dell’Organizzazione Kara. Mentre lo scienziato è fuggito via dal nascondiglio del gruppo per chiedere asilo politico a Konoha, il misterioso uomo mascherato ha affrontato Jigen. La loro battaglia giunge al culmine in Boruto 214.

Il fine dei due ormai ex Interni non è ancora noto: intendono collaborare con il Villaggio della Foglia oppure stanno semplicemente cercando di combattere per interessi personali? Dopo aver portato al sicuro Amado con uno dei suoi rospi, Kashin Koji si è palesato dinanzi a Jigen, dando vita a una lotta all’ultimo colpo.

L’uomo mascherato è conscio del potenziale del suo ex leader, il quale da solo ha affrontato e sconfitto i due shinobi più forti del mondo ninja, Naruto e Sasuke. Se Jigen dovesse riacquistare il pieno controllo sui suoi poteri, non ci sarebbe più speranza per nessuno, compresi gli stessi Koji e Amado. Prima che si verifichi tale scenario, Koji si lancia dunque all’attacco, scatenando jutsu su jutsu cercando di far emergere la vera natura di Jigen, il cui corpo è solo un Recipiente vuoto.

Nel mentre, a Konoha Naruto e gli altri tengono sott’occhio la situazione attraverso il dispositivo scientifico di Amado. Improvvisamente, però, Jigen si trasforma nel suo vero io, una trasformazione che pare ricordare quella di Kawaki. L’anime di Boruto ha dato dunque il benvenuto a Isshiki Otsutsuki.

Vi lasciamo alla verità sul Sigillo di Boruto e vi ricordiamo che a ottobre nell'anime debutterà una nuova ending.