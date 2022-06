Anticipazioni per Boruto 254: pronto a morire per la pace

Nell’attuale arco narrativo originale di Boruto: Naruto Next Generations, quello della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua, i protagonisti del Team 7 hanno assistito alla morte di numerosi compagni di armi e a quella di diversi avversari. L’orrore della morte, ha segnato l’animo del figlio del Settimo Hokage, deciso a un gesto estremo.

Boruto è deciso a mettere fine alla guerra e a portare la pace nel Paese dell’Acqua. La violente e sanguinosa guerra tra il Clan Pirata dei Funato e i ninja del Villaggio della Nebbia deve cessare immediatamente. Dopo aver mediato con il Mizukage, disposto alla resa qualora i pirati dovessero fare altrettanto, Boruto prova a trattare la pace anche con il leader dei Funato, l’ex amico Ikada.

Tuttavia, Ikada non è più quel ragazzo gentile con cui Boruto aveva fatto amicizia tempo prima. La morte di sua sorella Seiren e di suo fratello Isari hanno segnato irrimediabilmente la sua psiche, ora distorta e guerrafondaia. Nemmeno il Talk no Jutsu di Boruto ha efficacia: la guerra è l’unica soluzione per soddisfare la sete di vendetta del Funato.

In seguito a un lungo confronto, in Boruto 253 Ikada lancia la sua proposta: se Boruto gli dovesse portare la testa di Chojuro, allora farà ritirare il suo esercito. A questa proposta inaccettabile, il figlio dell’Hokage rilancia scioccando tutti i presenti. A morire per la pace, sarà egli stesso.

Nelle immagini preview della prossima puntata, che come abbiamo visto dagli spoiler dei prossimi episodi di Boruto sarà la penultima della saga, Boruto sembra essere disposto al sacrificio, nonostante Sarada e Mitsuki contestino questa sua decisione. Nel frattempo, Kawaki pare infiltrarsi nella Fortezza Mobile dei Funato.