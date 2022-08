Anticipazioni per Boruto 263-265: il viaggio accademico di Kawaki

Finalmente, il momento tanto atteso è giunto. Con l’inizio del mese di agosto e la trasmissione dell’episodio 261, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha condotto gli spettatori verso un nuovo arco narrativo originale. Cosa accadrà nelle prossime puntate di questa saga prodotta da Studio Pierrot e inedita nel manga?

In Boruto 261 Kawaki e Himawari cominciano a frequentare l’Accademia Ninja, dove fanno la conoscenza dei loro compagni di corso e della loro insegnante. Nei prossimi episodi, per i figli dell’Hokage è tempo d'immergersi in questa nuova avventura. Ecco i titoli e le sinossi dei prossimi episodi di Boruto.

Il 14 agosto è stato trasmesso l’episodio 262, intitolato “The Princess’s Tea Party”, di cui Animedia Magazine ha pubblicato la sinossi. Kawaki è in difficoltà nell’affrontare la sua nuova vita scolastica, ma è già riuscito a fare amicizia con Kae, l’obiettivo della sua missione segreta. La ragazza, nel tentativo di fare amicizia anche con gli altri compagni, in Boruto 262 organizza un tea party nella sua residenza. Per il bene della missione, nonostante la sua riluttanza, anche Kawaki partecipa al festino. Nel bel mezzo del party, nota qualcosa di insolito.

L’episodio 263, “Bloom!! The abilities of a classroom teacher”, arriva il 21 agosto. Boruto, Sarada e Mitsuki vengono invitati all’Accademia Ninja come docente per un giorno. Hana, l’insegnante del corso di Kawaki e Himawari, assiste alle lezioni, che affascinano gli studenti molto più delle sue. La docente è frustrata per questo, ma viene poi organizzato un combattimento amichevole in cui la classe viene divisa in due metà.

Il 28 agosto è poi il turno di Boruto 264, “The Formation of the Seven Wonder Expedition Team!!”. Himawari e gli altri hanno sentito parlare delle Sette Meraviglie dell’Accademia Ninja, un tema che ha destato il loro interesse. Prendono dunque la decisione di esplorare la scuola in tarda notte. Kae non partecipa alla spedizione, quindi Kawaki si unisce a Himawari con riluttanza. Kae, che non crede alle Sette Meraviglie, decide di dimostrare ai compagni che queste non esistano. Kawaki decide di aiutare la sua nuova amica.

Il 4 settembre arriva Boruto 265, “A team competition, practical skill training”. Gli studenti vengono sottoposti a un esame pratico nella foresta vicino l’Accademia. Divisi in squadre da tre, affrontano varie prove. Kae viene inserita in un gruppo diverso da quello di Kawaki, che non avendola sott’occhio non riesce a concentrarsi. Mentre Kawaki lotta con il suo gruppo, Kae scompare improvvisamente. Quando Kawaki se ne ravvede, parte con Himawari alla sua ricerca.