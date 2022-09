Anticipazioni per Boruto 267-270: la missione di Kawaki è destinata a fallire?

Si prevede un settembre di fuoco per il Ninja Academy Arc di Boruto: Naruto Next Generations. La saga originale della serie anime prenderà una piega più seria, mettendo in grave pericolo la delicata missione che il Settimo Hokage ha affidato a Kawaki.

In attesa della pubblicazione dell'episodio 266 di Boruto, in arrivo questa domenica su Crunchyroll, in rete sono già state pubblicate le anticipazioni delle ultime due puntate che verranno trasmesse a settembre e delle prime due puntate di ottobre. Ecco cosa succederà negli episodi di Boruto che vanno dal 267 al 270.

Il 18 settembre verrà trasmessa la puntata intitolata "Kawaki's True Identity Will Be Revealed?". Come suggerisce il titolo stesso, Kawaki rischierà di essere scoperto: la sua missione verrà compromessa e la fiducia di Kae e dell'Hokage tradita? A mettere in pericolo la sua copertura, sarà il rivale Eiki Fuuma.

Boruto episodio 268 arriverà invece il 25 settembre. Nella puntata "The Targeted School Festival" verrà organizzato un festival scolastico all'Accademia Ninja di Konoha. Kawaki sospetta la presenza di presunti assassini che mirano alla vita della principessa Kae. Riuscirà a proteggere la sua vita anche durante il festival?

Intitolato "A Creeping Shadow", il primo episodio del mese di ottobre 2022 arriva il giorno 2. Scoppia il panico durante il festival all'Accademia. Un grave incidente sconvolge i presenti e qualcosa si infrange nel rapporto tra Kae e Kawaki. Il prediletto del Settimo ha fallito?

Infine, il 9 ottobre arriva la puntata 270 di Boruto, intitolata "Two Sides of the Same Coin". La maestra Hana Kaka è stata ferita nel tentativo di proteggere i suoi studenti. Al ritorno a scuola, Kawaki viene rieletto guardiano di Kae.