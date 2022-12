Anticipazioni per Boruto 279-281, le ultime tre puntate dell'anno

Sasuke Uchiha è riuscito a trovare un falco delle mille leghe, partendo poi alla volta di Code dell'Organizzazione Kara. L'anime ha dunque voltato pagina con un nuovo mini arco narrativo originale che per certi versi ricorda Squid Game. Riuscirà Boruto a fuggire dal Gioco del Labirinto nei prossimi episodi dell'adattamento?

In Boruto 276 è stato inaugurato l'arco del Gioco del Labirinto, che vede il giovane Uzumaki e alcune nuove conoscenze affrontare una serie di prove mortali. Il gioco mortale di Boruto durerà per tutto il mese di dicembre, quando poi scopriremo il futuro dell'anime. Sarà al Jump Festa che verrà rivelato se Studio Pierrot tornerà ad adattare le vicende del manga oppure sospenderà la produzione per intraprendere un nuovo progetto legato al franchise.

A ogni modo, prima di scoprire ciò, sono emersi in rete i titoli degli episodi di Boruto dal 279 al 281. Il primo di questo lotto verrà trasmesso il 12 dicembre 2022 con il titolo di "The Seven Walls". La lotta alla sopravvivenza richiederà di superare dei particolari muri.

Si proseguirà il 18 dicembre 2022 con Boruto 280, intitolato "Breakthrough". Quale tipo di svolta subirà la saga anime original? Boruto e gli altri cercheranno il confronto diretto con Ouga e nel mentre Sarada e gli altri tenteranno in tutti i modi di scoprire la posizione del compagno scomparso.

L'episodio 281 della serie porta la community a fare una riflessione. Intitolato "The Eight Truth", il protagonista farà una scoperta clamorosa. Qual è l'ottava verità? Sappiamo che in questa saga è emerso un esterno dei Kara. Che Ouga si riveli l'Ottavo Interno di Kara, il secondo originale dopo Deepa? A gennaio poi forse in Boruto comincerà la Saga di Code.