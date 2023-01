Anticipazioni per Boruto 283-286: cosa succederà nell'adattamento di Sasuke Retsuden?

Nei primi episodi del nuovo anno l'anime di Boruto metterà da parte la nuova generazione di ninja di Konoha. In Boruto episodio 282 comincerà l'adattamento di Sasuke Retsuden. Scopriamo in anteprima quello che accadrà nel corso della prossima saga della serie.

A fine ottobre 2022 è arrivato il primo capitolo dell'adattamento manga di Naruto - L'impresa eroica di Sasuke: i coniugi Uchiha e il firmamento stellato. L'8 gennaio 2023, invece, la novel scritta da Jun Esaka verrà adattata nella serie anime di Boruto: Naruto Next Generations.

La prima puntata di questa saga vedrà Sasuke partire in cerca di una cura per la misteriosa malattia incurabile che ha colpito Naruto. E poi che cosa accadrà? In rete sono state pubblicate le sinossi per gli episodio di Boruto che vanno dal 283 al 286.

Boruto 283 "Sasuke Retsuden: Star Lines" debutterà il 15 gennaio. L'Uchiha si trova nel Tataru Astronomy Research Insitute, dove viene attaccato dal Meno, una creatura bipede simile a un dinosauro. L'unica a poter guarire Sasuke dalle ferite riportate è Sakura, che nel frattempo si è infiltrata nell'istituto di ricerca.

In Boruto 284 "Sasuke Retsuden: The Basement's Secret" Sasuke e Sakura proveranno a cercare nuove informazioni sul Polar Particles, una sostanza che pare guarì il Rikudou Sennin.

Il 29 gennaio arriverà Boruto 285 "Sasuke Retsuden: The Heavens Descending Upon the Earth", episodio in cui i coniugi Uchiha riusciranno finalmente a ottenere le informazioni tanto desiderate.

La saga si chiuderà il 5 febbraio con Boruto 286 "Sasuke Retsuden: The Ring". L'istituto di ricerca finirà nel caos e Sasuke e Sakura tenteranno di mettere fine alle ambizioni di Zansuru. La coppia di sposi ninja più forte di Konoha riuscirà a fermare il nemico e a portare una cura a Naruto? Dopodiché in Boruto comincerà la Saga di Code.