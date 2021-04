Anticipazioni per Boruto: comincia l'allenamento di Kawaki, Konoha verrà invasa?

Con l'arrivo di Kawaki nel Villaggio della Foglia, il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sta portando gli spettatori verso una spettacolare battaglia. Riuscirà l'Hokage a mantenere la parola data e a difendere il suo villaggio e il Recipiente dagli attacchi dell'Organizzazione Kara?

Preso in custodia dal Settimo Hokage, che si rispecchia in lui, Kawaki è stato accolto in casa Uzumaki. Nonostante una pessima accoglienza e la difficile convivenza con Boruto, i due ragazzi stanno lentamente cominciando a rispettarsi a vicenda, spinti dal desiderio di scoprire cosa sia in realtà il Karma e come poter sopprimere i suoi poteri.

Per scoprire maggiori informazioni sul misterioso sigillo, nell'episodio 196 di Boruto: Naruto Next Generations l'Hokage organizza un allenamento di gruppo con i suoi ragazzi. Ancora una volta, il protagonista avrà modo di dimostrare a suo padre quanto sia cresciuto. Boruto, però, non è ancora in grado di attivare il Karma a suo piacimento e solamente la risonanza con Kawaki lo aiuta nel processo.

Come anticipato da Weekly Shonen Jump, nella puntata successiva, la numero 197, lo sparring continuerà. Questa volta, però, Naruto resterà in disparte, a confrontarsi saranno Boruto e Kawaki. Il Recipiente sfrutterà la sua maggior esperienza con il Karma per prevalere?

L'episodio 198, intitolato "Monsters", vedrà il Villaggio della Foglia subire un duro colpo dall'Organizzazione Kara, tornata all'attacco per recuperare il Recipiente. A mettersi in mostra troveremo questa volta Delta, che però verrà ostacolata da Naruto.

Della puntata 199, al momento, ci è dato sapere solamente il titolo, "Overload". Attraverso ciò, non è difficile immaginare che Delta "sovraccaricherà" il suo potenziale per cercare di abbattere l'Hokage e riportare Kawaki da Jigen.

