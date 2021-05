Anticipazioni per Boruto: l'Organizzazione Kara si muove, cosa sta tramando Jigen?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta immergendo sempre più nell'arco narrativo Kawaki: Clash with Kara, saga in cui ninja del Villaggio della Foglia sono costretti a difendersi dall'insidia dell'Organizzazione Kara. Nei prossimi episodi della serie la battaglia si farà ancora più intensa.

Con ben tre Interni già eliminati, Deepa, Victor e Delta, l'Organizzazione Kara dovrebbe aver subito una pesante batosta. Tuttavia, a quanto pare il gruppo criminale si è solo riscaldato. Per recuperare il Recipiente si muoverà il leader in persona, Jigen.

Dopo aver battuto Delta, Naruto ha deciso di accettare la proposta di Kawaki e di addestrarlo nell'utilizzo del chakra e dei jutsu. Tuttavia, l'Organizzazione Kara non resterà a guardare. Mentre Kashin Koji è ancora infiltrato tra le mura di Konoha, questa volta ad attaccare la Foglia sarà Jigen in persona, che stando a quanto affermato da Kawaki è dotato di una forza mostruosa.

Come anticipato dall'utente Twitter Boruto4Life, nell'episodio 203 di Boruto, Jigen attaccherà la Foglia per recuperare il suo Recipiente. Intitolata "Attacco a sorpresa", la puntata adatterà il capitolo 36 del manga, da cui prende il nome. La battaglia con Jigen, che dovrebbe scontrarsi anch'esso con il Settimo Hokage, proseguirà anche nell'episodio 204.

Cosa vi aspettate dal debutto in battaglia di Jigen? Sarà davvero così temibile come descritto da Kawaki oppure Naruto riuscirà a sbarazzarsi di lui esattamente come ha già fatto con Delta? Nel frattempo, ecco la preview di Boruto 201, in cui il Recipiente farà la conoscenza di Kurama. Kawaki ha deciso d'intraprendere una nuova via, ecco il suo allenamento in Boruto 200.