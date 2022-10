Anticipazioni su Chainsaw Man 1x03: la missione di Denji e Power

Dopo una vita fatta di debiti e infelicità, Denji ha finalmente coronato il suo semplice sogno. La sua morte lo ha infatti condotto a una vita decisamente migliore. Ma cosa accadrà d'ora in avanti all'Uomo Motosega? Ecco le anticipazioni sulla terza puntata di Chainsaw Man.

Nell'episodio introduttivo di Chainsaw Man Denji è stato tradito e ucciso dall'uomo per cui lavorava. Rinato come l'Uomo Motosega, stringendo un patto con il suo unico amico Pochita, è però riuscito a prendersi la sua vendetta sulla yakuza e sugli uomini che opprimevano la sua vita.

In Chainsaw Man 1x02 Denji è stato portato a Tokyo, dove ha conosciuto i suoi compagni della Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza. Al fianco di Makima, Denji ha provato emozioni mai percepite prima. Tuttavia, deve fare i conti con altri personaggi non propriamente amichevoli, come Aki e Power.

Assunto come Devil Hunter, Denji deve fare ronda per le strade della città con Power. Dopo uno spiacevole incontro con un demone, Power confessa a Denji il motivo per cui è entrata nella Pubblica Sicurezza. Per coronare il suo nuovo sogno nel cassetto, ossia quello di toccare per la prima volta un seno femminile, il protagonista si dimostrerà disposto a tutto e si getterà a capofitto in una missione improvvisata.