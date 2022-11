Anticipazioni per Chainsaw Man 1x05: l'insoddisfazione di Denji

La vita fatta di privazioni e debiti di Denji è stata stavolta dal suo patto con Pochita e dall'incontro con Makima. L'ingresso nella squadra Devil Hunter della Pubblica Sicurezza ha permesso al protagonista di Chainsaw Man di provare emozioni che non aveva mai neppure immaginato. Ha potuto inoltre realizzare il suo sogno.

A differenza del collega Aki che lavora nella Pubblica Sicurezza per motivi giusti, Denji svolge l'attività di cacciatore di diavoli per mantenere il tenore di vita che fino a poco prima era solamente un sogno. Tuttavia, l'Uomo Motosega serba un altro desiderio nascosto, quello di toccare per la prima volta un seno.

In Chainsaw Man 1x04 Denji ha difeso Meowy e Power, spingendo la ragazza a mantenere fede alla promessa stipulata in precedenza. Il sogno che tutti ritenevano stupido si realizzerà finalmente nel corso della quinta puntata dell'adattamento animato. Ma ora che Denji ha potuto toccare un seno, cosa deciderà di fare? La sua vita sembrerà inizialmente insulsa, ma poi riuscirà a trovare un nuovo scopo da perseguire.

Per realizzare i suoi obiettivi, Denji dovrà continuare a svolgere missioni per conto di Makima al fianco di Aki e Power. Insieme a questo trio collaboreranno altri 3 cacciatori di diavoli, di cui scopriremo presto le abilità. Prima di andare avanti con la storia vi lasciamo alla recensione di Chainsaw Man 1x03.