Anticipazioni per Chainsaw Man 1x07: la motosega di Denji all'attacco

In Chainsaw Man 1x05 la Quarta Divisione ha ricevuto un nuovo incarico. Denji, Aki, Power e gli altri sono sulle tracce del Diavolo Pistola, il mostruoso essere la cui comparsa causò oltre un milione di vittime. Prima di arrivare a lui, tuttavia, i protagonisti devono necessariamente impadronirsi di alcuni dei suoi frammenti.

In Chainsaw Man 1x06 la squadra di Denji finisce in trappola. In cerca di un frammento del corpo del Diavolo Pistola localizzato all'interno di un motel, vengono imprigionati dal Diavolo dell'eternità. La Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza è bloccata all'ottavo piano, con il tempo congelato e senza alcuna via di fuga.

L'unico modo per uscire dalla struttura è portare a compimento il patto proposto dal Diavolo dell'eternità, uccidere Denji in cambio della salvezza. Tuttavia, è Aki a imporre il rifiuto di questa condizione ai suoi compagni. Sebbene non tenga affatto alla vita di Denji, lui è uno dei pochi a poter contribuire alla battaglia con il Diavolo Pistola.

Logorati nel corpo e nello spirito, infine Kobeni e Arai hanno ceduto. Lanciandosi all'attacco di Denji, tuttavia, finiscono per ferire gravemente Aki. Stupito dal gesto del collega e non vedendo altre soluzioni, Denji decide allora di lanciarsi nella bocca del famelico Diavolo dell'eternità.

In Chainsaw Man 1x07 Denji si trasformerà nell'Uomo Motosega per cercare di far provare così tanto dolore al Diavolo dell'eternità da riuscire a scovare il suo cuore. Tuttavia, l'antagonista è ormai una gigantesca e pericolosa amenità. Riuscirà il protagonista a sopravvivere a questo attacco suicida? La settima puntata di Chainsaw Man debutterà il 22 novembre 2022.