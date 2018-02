Anticipazioni Dragon Ball Super 75 e 76 di sabato 17 febbraio su Italia 1

Domani, sabato 17 febbraio, Italia 1 trasmetterà gli ultimi due episodi rientranti nel terzo pacchetto della messa in onda in italiano di. Con le puntate 75 e 76 si chiuderà la terza ondata, dunque, in attesa dei prossimi episodi che arriveranno nei prossimi mesi sull'emittente Mediaset. Vediamo insieme cosa accadrà domani!

I due episodi di Dragon Ball Super sono i numero 75 e 76 e verranno trasmessi su Italia 1 domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 13:50. Vediamo insieme le anticipazioni di questa ultima tornata di puntate!

Dragon Ball Super 75: "Goku e Crilin tornano ad allenarsi insieme"

Data e ora : sabato 17 gennaio alle 13:50

: sabato 17 gennaio alle 13:50 Trama: Goku è desideroso di allenarsi, ma non riesce a trovare un compagno di scontro. Sia Vegeta che Piccolo sono occupati, mentre Gohan si rivela ancora una volta inadatto all'addestramento. Su suggerimento di Goten, l'eroe si reca dal suo grande amico, Crilin, che inizialmente è titubante ma poi si lascia convincere da C18 e sua figlia Marron. I due vanno ad allenarsi presso il Maestro Muten, come quando erano piccoli, ma la differenza di forza tra i due è troppo grande. L'Eremita della Tartaruga decide quindi di mandarli su un'isola per una gara che consiste nel raccogliere un'erba e tornare indietro. Goku e Crilin, tuttavia, una volta arrivati incappano in alcune proiezioni dei loro nemici storici - da Vegeta, quando era malvagio, fino a Majin Bu. Persino Tamburello, lo sgherro del Grande Mago Piccolo che uccise Crilin per la prima volta, compare di fronte al minuto terrestre, terrorizzandolo...

Dragon Ball Super 76: "Crilin sconfigge la paura e ritrova lo spirito combattivo!"

Data e ora : sabato 17 gennaio alle 14:15

: sabato 17 gennaio alle 14:15 Trama: Al termine di uno strenuo combattimento contro tutti i loro vecchi nemici, Goku capisce che per fuggire dalla foresta dell'isola (che intanto si è chiusa su sé stessa, impedendo ai due guerrieri di scappare) deve rilassare la mente e azzerare la sua aura, in questo modo riuscirà ad annullare le proiezioni dei suoi avversari che ne traggono giovamento. Crilin, invece, ci mette più tempo a capirlo ma, una volta arrivatoci, riesce a ritrovare la tranquillità e ad annientare le copie degli avversari che lo hanno traumatizzato da giovane. Tornati alla Kame House con l'erba richiesta dal loro maestro, Muten gli rivela il vero scopo dell'addestramento...

Appuntamento dunque a domani, sabato 17 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 13:50!