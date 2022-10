Anticipazioni per My Hero Academia 6x05: una minaccia oscura si alza in piedi

L'attacco lanciato dagli Heroes sembra procedere nel migliore dei modi. Alla residenza sul Monte Gunga la squadra comandata da Edgeshot è riuscita a sfondare le linee di difesa nemiche, riuscendo ad avanzare e stringere i nemici in una morsa micidiale. Dall'altra parte, all'Ospedale di Jaku, Endeavor e gli pare abbiano completato la loro missione.

Gravemente ferita, in My Hero Academia 6x04 Mirko è stata soccorsa dai suoi compagni. Mentre Endeavor ed Eraserhead si occupavano degli High-End Nomu, Present Mic è riuscito a catturare il vero dottor Garaki e a distruggere la cella di contenimento in cui si trovava Tomura Shigaraki. Il processo di trasferimento dell'All For One, che avrebbe portato alla nascita di un secondo essere con quel terribile Quirk, è stato interrotto prima che venisse completato.

Shigaraki, il futuro Simbolo del Male, sembra essere deceduto ancor prima di entrare in battaglia. Purtroppo per gli Heroes non sarà tutto così semplice.

Nel trailer di My Hero Academia 6x05 assistiamo al risveglio di Tomura Shigaraki, ora più micidiale che mai. Con la sua seconda nascita, il corso della guerra tra Heroes e Villain cambierà in maniera radicale. Il quinto episodio della stagione sei di My Hero Academia debutterà il 29 ottobre 2022 su Crunchyroll.