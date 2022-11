Anticipazioni per My Hero Academia 6x06: la sfida del Number One

Shigaraki si è risvegliato trasformandosi in una calamità naturale in grado di spargere distruzione e devastazione su qualsiasi cosa sfiori. Come se non bastasse, la sua seconda nascita ha rimesso in moto Gigantomachia, pronto a obbedire agli ordini del suo padrone. Gli Heroes stanno per subire un'umiliante sconfitta in My Hero Academia 6x06?

Il quinto episodio di My Hero Academia Stagione 6 ha rimescolato le carte in tavola. La squadra guidata da Endeavor era riuscita a fermare gli High-End Nomu e catturare il dottor Garaki, oltre che distruggere la vasca di contenimento in cui si trovava Tomura Shigaraki. Tuttavia, il terribile potere del villain è ugualmente esploso portando alla sua terrificante seconda nascita.

Ora in possesso di abilità micidiali, il Quirk Decadimento di Shigaraki si è protratto per centinaia di chilometri, provocando caos e morte. Consapevole di doverlo fermare, nel corso di My Hero Academia 6x06 è Endeavor a occuparsi di lui. Il Numero Uno si getterà in una battaglia micidiale contro il giovane villain.

Nello stesso momento, gli Heroes che hanno attaccato la residenza sul Monte Gunga hanno subito la rivalsa dei villain del Fronte. Il team di Edgeshot riuscirà a rispondere al contrattacco dei nemici? Nell'episodio intitolato "Encounter 2" scopriremo il vero obiettivo di Shigaraki.