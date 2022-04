Anticipazioni e titoli per i prossimi episodi di Boruto: debutta la nuova ending!

Da diverso tempo, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations sta correndo in una direzione totalmente opposta rispetto al manga. Se nella versione cartacea dell’opera di Masashi Kishimoto prosegue la battaglia con i Kara, nell’anime gli spettatori stanno avendo modo di approfondire alcuni personaggi e conoscerne alcuni originali.

Anche per tutto il mese di aprile 2022, l’anime di Boruto proseguirà con la trasmissione di episodi originali. Dunque, non è ancora tempo per tornare ad adattare gli eventi del manga, abbandonati in seguito alla sconfitta di Isshiki Otsutsuki.

Prosegue la saga del Clan Funato e dell’invasione del Paese dell’Acqua. Lo scontro mozzafiato di Boruto 242 è solo il preludio di quello che verrà. La battaglia decisiva tra i ninja del Villaggio della Nebbia e i pirati guidati da Araumi Funato si avvicina. Nella preview di Boruto 243 vediamo uno dei protagonisti prendere una difficile decisione. Ikada, pare si schiererà al fianco della sua famiglia. Nella puntata del 3 aprile, debutterà la nuova ending composta da This is Japan.

Come vediamo dal tweet in calce, le animazioni di Boruto episodio 244 saranno diretta responsabilità di Studio Pierrot. Qualcosa di grande attende gli spettatori. La puntata intitolata “Rift”, forse vedrà il Mizukage Chojuro scendere finalmente in battaglia.

I leak di Boruto coinvolgono anche gli episodi 245 e 246. Trasmessi il 17 e 24 aprile, si intitolano rispettivamente “Funamushi’s Obsession” e “A Serious Injury”. Nel primo, vedremo il ritorno in azione di Funamushi Funato, il quale è in grado di utilizzare la Tecnica del Richiamo. Attraverso questo jutsu, può evocare delle piccole sanguisughe. E se queste, un po’ come faceva Katsuyu, il richiamo di Lady Tsunade, fossero in grado di unirsi in un unico essere gigantesco?

Nell’episodio successivo, uno degli eroi subirà una brutta ferita. Potrebbe trattarsi di Kagura, o di qualcuno dei ninja della Foglia? Questo arco, pur essendo inedito nel manga, sta regalando forti emozioni, ed è per questo meritevole di attenzioni da parte del fandom.