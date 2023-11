Anya in divisa nera in questo cosplay a tema Spy x Family

Tra i manga di Shonen Jump+ ce ne sono diversi che cercano di farsi spazio, con gli editor sempre alla ricerca del nuovo ONE PIECE. In attesa però che arrivi questo mangaka in grado di sconvolgere i lettori con una serie d'avventura, tutti possono godersi la comicità e le situazioni divertenti di Spy x Family.

Manga di Tatsuki Endo in pubblicazione praticamente dagli esordi della rivista digitale di casa Shueisha, è una serie che subito ha guadagnato tanta trazione tra il pubblico. Spy x Family segue la storia di Loid Forger, una spia che cerca di eliminare qualunque elemento possa portare la guerra tra Ostania e Westalis, essendo lui vissuto nella guerra. Per farlo però dovrà riuscire in una missione estremamente complessa, che prevede la creazione di una famiglia. E così adotta la piccola Anya, una bambina che viveva in un orfanotrofio.

Apparentemente intelligente per la sua età, in realtà Anya è una telepate che è riuscita a ingraziarsi l'uomo. Affascinata dal lavoro di spia, anche grazie ai cartoni che vede, Anya cerca di fare del suo meglio a scuola mentre si abbandona anche ai sogni e ai giochi da spia nel tentativo di imitare il padre adottivo. Ed è lei la vera protagonista di Spy x Family.

Il cosplay di Anya Forger qui presente la propone in abbigliamento scolastico. Si vede bene la divisa della Eden, l'accademia che frequenta la bambina, ovvero un grembiule nero con bottoni dorati sul lato e un colletto bianco e giallo con un fiocco rosso. Spiccano sempre i suoi capelli rosa e i cornetti neri e gialli che porta ai lati della testa che la distinguono dagli altri bambini. E invece avete visto questo cosplay di Yor Forger?