Anya incontra Power in questo artwork crossover tra Spy x Family e Chainsaw Man

La stagione anime invernale è cominciata lasciando un grande vuoto nel cuore degli spettatori. A dicembre 2022 si sono chiuse le prime stagioni di Spy x Family e Chainsaw Man, le due serie più apprezzate dell'anno. Gli eroi delle rispettive opere si incontrano in un esilarante artwork fanmade.

Spy x Family e Chainsaw Man sono stati due degli anime migliori del 2022. Le due produzioni, rispettivamente di WIT Studio x CloverWorks e Studio MAPPA, hanno però momentaneamente salutato i fan. Se Spy x Family tornerà nel 2023 con un film e la seconda stagione, per l'adattamento del manga di Tatsuki Fujimo non si hanno ancora novità sulla data del ritorno, anche se la Stagione 2 di Chainsaw Man non sembra essere lontana. In ogni caso i protagonisti delle rispettive serie resteranno a lungo nel cuore degli appassionati con la prosecuzione dei manga.

In attesa del ritorno dei Forger di Tatsuya Endo e dei cacciatori di diavoli di Tatsuki Fujimoto, una irriverente fanart crossover riunisce gli eroi di Spy x Family e Chainsaw Man. Nell'illustrazione realizzata da @cosiecottage vediamo Loid con in braccio Anya prendere l'ascensore per portare a casa la spesa appena acquistata. Nello stesso ascensore si trovano tuttavia altre due persone che la community conosce molto bene, Aki e Power. I due protagonisti di Spy x Family sono inquieti alla vista della Majin del Sangue, la quale sta mordendo la testa dello sconsolato Aki che la sta portando in braccio.