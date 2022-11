Anya ai Mondiali di calcio 2022: l'eroina di Spy x Family avvistata in Qatar

Il 20 novembre è cominciata la tanto discussa Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che sta già intrattenendo i tifosi con risultati a sorpresa. Tra i tanti appassionati presenti nella penisola araba per fare il tifo per le proprie nazionali di calcio, tuttavia, se ne aggira uno molto particolare: Anya di Spy x Family.

Pochi giorni fa Gogeta di Dragon Ball è stato avvistato a fare il tifo in uno stadio statunitense. Questa volta tocca invece alla bambina più irriverente degli anime, Anya Forger. Impegnata in un sorprendente arco narrativo nelle pagine del manga e con lo studio nell'adattamento animato, la figlia di Loid e Yor ha trovato il tempo di fare una capatina in Qatar.

Nel corso di una partita che si è svolta per la Coppa del Mondo FIFA 2022, le telecamere hanno ripreso un tifoso mentre sostiene la nazionale spagnola di calcio. Questa ripresa ha fatto il giro del mondo sui social, poiché nelle vicinanze si può vedere un'altra tifosa molto particolare. Una ragazza vestita come Anya Forger è andata allo stadio per fare il tifo per la sua squadra del cuore.

La nazionale giapponese ha sorprendentemente battuto la Germania nella prima partita del torneo e tra pochi giorni affronterà proprio la Spagna. Riuscirà il Giappone a passare i gironi grazie anche al sostegno degli eroi degli shonen? Tra il pubblico, ne vedremo certamente delle belle. Il mondo degli anime è infatti sempre più intrecciato al mondo dello sport. Non perdetevi questa apparizione di Rengoku di Demon Slayer sul ring della WWE.