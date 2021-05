Ao Ashi avrà un anime: annunciato l'adattamento per il manga seinen sul calcio

In Giappone il calcio ha avuto difficoltà a farsi spazio e soltanto con il manga di Holly e Benji c'è stata un'esplosione nella pratica dello sport. Ciò ovviamente ha portato alla creazione di tanti altri progetti su questo sport, e uno che ha brillato particolarmente negli ultimi anni è Ao Ashi.

Scritto da Naohiko Ueno e Yuugo Kobayashi, con quest'ultimo che si occupa anche dei disegni, Ao Ashi è un manga seinen sul mondo del calcio, in pubblicazione dal 5 gennaio 2015 su Big Comic Spirits, rivista di casa Shogakukan che in passato ha accolto tanti capolavori come Buonanotte Punpun, 20th Century Boys, Ping Pong, Homunculus e Uzumaki.

Con la sua lunga pubblicazione, Ao Ashi ha superato i 20 volumi e ora si prepara a un nuovo obiettivo. È stato infatti rivelato che Ao Ashi riceverà un anime. A svelarlo è un leak di Manga Mogura, che potete osservare in basso alla notizia. Ao Ashi debutterà nella primavera del 2022 e per ora non sono trapelati altri dettagli. Il mondo degli spokon si arricchisce quindi di un altro collega che presenterà un calcio diverso.

Aoi Ashito è uno studente delle medie che incontra Tatsuya Fukuda, un allenatore di una squadra giovanile professionistica giapponese. Nonostante abbia ancora delle lacune, Ashito viene valutato come un ragazzo ad alto potenziale e per questo mister Fukuda lo invita a Tokyo. Da qui, Ashito muoverà i suoi passi verso una carriera di alto livello.

Ao Ashi sarà sicuramente un anime da tenere d'occhio in futuro, in attesa che un altro spokon sul calcio famoso come Blue Lock ottenga il suo adattamento.