Ao Ashi: I calciatori dell'anime di I.G. Productions protagonisti di un nuovo video

Il trailer dedicato ad Ao Ashi ha fatto conoscere agli appassionati di anime l'opera scritta e disegnata da Yugo Kobayashi. Nelle scorse ore è stato condiviso un video inedito incentrato sui protagonisti della serie.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account @somoskudasai, in cui è presente un video dalla durata di due minuti che ci mostra alcune scene dell'anime attualmente in onda ispirato all'opera di Yugo Kobayashi. Il messaggio ha riscosso un discreto successo, con oltre trecento Mi Piace e diversi commenti degli appassionati, che potranno vedere gli episodi in streaming su CrunchyRoll, dove sono disponibili le prime sei puntate. Per chi non conoscesse Ao Ashi, la serie racconta la storia di Ashito Aoi, giovane ragazzo appassionato di calcio ma dal carattere molto difficile. Il suo allenatore Tatsuya Fukuda crede che nonostante il carattere, Ashito potrebbe avere un futuro come giocatore professionista, per questo lo convince a tentare un provino per la squadra giovanile di Tokyo.

L'anime è diretto da Akira Sato, la sceneggiatura invece è opera di Masahiro Yokotani, mentre il manga è attualmente al volume numero 26, ma ancora non è stato pubblicato in Italia. Se cercate altre informazioni sulla serie, vi segnaliamo questa notizia dedicata al cast di Ao Ashi, che ci mostra anche una visual key dedicata all'anime sportivo.