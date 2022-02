Ao Ashi: cast, visual e data d'uscita per la serie anime sul calcio

L'incredibile successo di Capitan Tsubasa, qui meglio conosciuto con il titolo di Holly & Benji, ha fatto conoscere e apprezzare il gioco del calcio alla popolazione giapponese. A distanza di decenni dall'intramontabile leggenda di "Oliver Hutton", un nuovo anime sul calcio, Ao Ashi, sta per fare il suo debutto.

A distanza di qualche tempo dall'annuncio dell'adattamento anime di Ao Ashi, questo ha ora una data d'uscita ufficiale. La premiere verrà trasmessa sul canale televisivo giapponese NHK Educational il 9 aprile 2022. Il giorno del debutto è stato accompagnato da una splendida key visual che mette in mostra i giocatori del club Kaido.

Oltre a ciò, è stato anche rivelato che Shunsuke Takeuchi e Yuichiro Umehara si uniranno al cast di doppiatori in qualità di voci originali dei protagonisti Nagisa Akutsu e Haruhisa Kuribayashi. Questi, si uniscono, tra gli altri, a Kouki Ohsuzu, Tatsumaru Tachibana e Seiichiro Yamashita.

Lo studio d'animazione che si sta occupando della serie è Production IG, con Akira Sato nel ruolo di regista. Masahiro Yokotani e Natake Yamaguchi sono accreditati rispettivamente come responsabile della sceneggiatura e direttore dell'animazione.

Ao Ashi entrerà in competizione diretta con il neo annunciato Shoot! Goal to the Future, altro anime sul calcio che si è mostrato con un trailer. La trasposizione anime del manga spokon di Yuugo Kobayashi e Naohiko Ueno è incentrata sullo studente della terza media Ashito Aoi. Il ragazzo è un talento del gioco del pallone, ma cerca di nasconderlo in tutti i modi. Quando però si imbatte nell'allenatore ed ex giocatore Tatsuya Fukuya, si unisce alle giovanili della sua squadra.