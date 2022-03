Ao Ashi: nuovo trailer per la trasposizione anime del seinen calcistico

Il sito ufficiale per la trasposizione animata televisiva del manga Ao Ashi di Yūgo Kobayashi ha diffuso il primo video trailer della serie, rivelando anche altri membri del cast e i cantanti delle sigle. L'anime di Ao Ashi era stato annunciato nel maggio dello scorso anno.

Le nuove aggiunte al cast comprendono: Kazuyuki Okitsu come Kenta Yoshitsune, Mikako Komatsu come Aoi Kaneko, Mie Sonozaki nel ruolo di Noriko Aoi e Yoshiki Nakajima nel ruolo di Shun Aoi. Alexandros eseguirà l'opening "Mushin Hakusū" (Innocent Beat Count) mentre Rinne eseguirà l'ening "Blue Diary".

L'anime debutterà sul canale NHK Educational il 9 aprile, e andrà in onda il sabato alle 18:25. Il cast precedentemente annunciato includeva:

Kouki Ohsuzu come Ashito Aoi

Tatsumaru Tachibana nel ruolo di Eisaku Ohtomo

Seiichirō Yamashita nel ruolo di Sōichirō Tachibana

Taku Yashiro come Keiji Togashi

Shun Horie nel ruolo di Kanpei Kuroda

Wataru Katō nel ruolo di Martis Jun Asari

Junya Enoki nel ruolo di Yūma Motoki

Kentarō Kumagai nel ruolo di Ryūichi Takeshima

Shunsuke Takeuchi nel ruolo di Nagisa Akutsu

Yuichiro Umehara nel ruolo di Haruhisa Kuribayashi

Kensho Ono nel ruolo di Taira Nakamura

Kouki Uchiyama nel ruolo di Yōichi Kiriki

Makoto Furukawa nel ruolo di Eita Takasugi

Hana Ichijō nel ruolo di Maki Kawase

Reina Ueda nel ruolo di Anri Kaidō

Chikahiro Kobayashi nel ruolo di Tatsuya Fukuda

Hiroki Yasumoto nel ruolo di Nozomi Date.

Akira Sato (Release the Spyce) sta dirigendo l'anime presso Production I.G. Masahiro Yokotani (Free! - Iwatobi Swim Club, All Out!!, Tropical-Rouge! Precure) è responsabile delle sceneggiature della serie. Manabu Nakatake, Toshie Kawamura, Asuka Yamaguchi e Saki Hasegawa sono tutti accreditati per il character design, con Natake e Yamaguchi accreditati anche come animation director.

Naho Seike, Yukiko Watabe, Miho Daidouji, e Eisuke Shirai sono accreditati come sub-character designer. Kenichi Takeshita, Jun Soga, e Kenji Iizuka sono accreditati per la supervisione del contenuto calcistico. Masaru Yokoyama è responsabile della parte musicale.

Il manga è incentrato su Ashito Aoi, studente del terzo anno di scuola media, che vive nella prefettura di Ehime. Ashito ha un forte talento nel calcio, ma cerca di nasconderlo. A causa della sua personalità molto schietta, provoca un disastro che rappresenta un'enorme battuta d'arresto per lui. In seguito, Tatsuya Fukuya - un veterano della forte squadra del J-Club Tokyo City Esperion e allenatore della squadra giovanile del club - appare di fronte ad Ashito. Tatsuya intravede in Ashito il suo talento, e lo invita a fare un provino per la squadra giovanile di Tokyo.

In ultimo, vi lasciamo anche l'ultimo trailer di Blue Lock, altro anime calcistico in uscita quest'anno.