Ao Haru Ride sta per avere una propria serie live-action! Ecco il trailer

Fra i vari shojo anime, Ao Haru Ride ha saputo distinguersi per i suoi toni semplici ma di forte impatto, raccontando la storia d'amore travagliata fra due amici d'infanzia dopo essersi incontrati nuovamente alle scuole superiori. L'opera sta per tornare con un nuovo show televisivo in live-action.

Il trailer di Blue Spring Ride, noto anche come Ao Haru Ride, è stato recentemente pubblicato ed è disponibile alla visione al termine dell'articolo. Il drama debutterà a settembre in Giappone su WOWOW.

Natsuki Deguchi dà vita a Futaba , mentre Kaito Sakurai veste i panni di Kou Tanaka. Se questi due nomi vi sembrano conosciuti, è perché molto probabilmente li avrete già visti nei live-action di The Promised Neverland e di Kimi ni Todoke (Arrivare a te, disponibile su Netflix), rispettivamente nei panni di Isabella e di Ryu Sanada.

Adesso i due attori debutteranno per la prima volta in un drama come protagonisti principali. La notizia di questo live-action non ha stupito i fan, dato l'enorme successo di questo shojo, nato nel 2011 dalla penna di Sakisaka e diventato successivamente uno dei manga più venduti del 2014.

Il grande picco di vendite è stato giustificato dall'adattamento anime di Ao Haru Ride prodotto dalla Production IG , lo stesso studio d'animazione di Haikyuu!! e Psycho-Pass.

Lo shojo, così come il nuovo drama, racconta la storia di Futaba , una studentessa delle superiori che è cresciuta sentendosi a disagio per il proprio splendido aspetto. Nel tentativo di inserirsi cerca in tutti i modi di adattarsi ai propri compagni. Quando si uniscono con un volto del passato Kou Tanaka , le cose peggiori saranno notevolmente, ma anche lui è notevolmente cambiato.