Aoashi x Iniesta Academy: la leggenda del Barcellona omaggia così il manga!

Che ci fosse un legame tra i giocatori del Barcellona e Yugo Kobayashi non è certo una novità: infatti l'autore di Aoashi aveva omaggiato Messi con una bellissima tavola dopo la sua vittoria ai mondiali. E, in effetti, un bel rapporto si è creato anche con il leggendario regista del Barcellona, Andrés Iniesta, che nutre molta stima verso l'opera!

I primi contatti tra Aoashi e il centrocampista risalgono al suo trasferimento in Giappone al Vissel Kobe nel 2018. Per chi fosse a digiuno di calcio, è molto comune, per un giocatore in fase discendente, concludere la propria carriera in campionati minori, come la MLS (la massima serie statunitense-canadese), la lega cinese, araba oppure, scelta meno consueta, ci sono calciatori che volano in Giappone. Iniesta ha sempre stimato il messaggio del manga, dove i giovani personaggi non solo crescono dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Infatti Iniesta, che proprio in Giappone ha fondato un'Academy, ha dichiarato: "Voglio mettere tutto il mio impegno nel insegnare a questi ragazzi a crescere sia nel calcio sia come uomini proprio come succede in Aoashi!".



Si dà il caso che proprio questa settimana l'Accademia dell'ex-regista celebri l'opera e i ragazzi si sono trovati a svolgere esercizi che possiamo vedere anche nel manga, come l'allenamento con la corda che lega tra loro i difensori, visibile nel capitolo 144 che mette alla prova la percezione spaziale e il mantenimento compatto della linea di difesa di Aoi Ashito e compagni. Il legame tra Barcellona e Yugo Kobayashi non finisce qui, infatti il mangaka omaggia anche lo storico compagno di reparto di Don Andrés, Xavi, ricordandone le abilità tecniche e la visione di gioco con reference in ben due capitoli: 70 e 302.

Insomma una bellissima storia di reciproca stima tra un mangaka, una franchigia leggendaria e i suoi componenti. E voi cosa ne pensate di questo legame? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi l'illustrazione di Kobayashi realizzata dopo la sconfitta del Giappone ai mondiali!