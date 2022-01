Da AoT a Jujutsu Kaisen: tutti i candidati per i premi Crunchyroll Anime Awards

A partire dal 2017 la piattaforma Crunchyroll considerata tra le più importanti per la distribuzione di anime in tutto il mondo, ha dato il via ai suoi Anime Awards, coinvolgendo l’enorme community di iscritti. Giunta alla sua sesta edizione, la premiazione si terrà il 9 febbraio 2022, ed è già possibile votare per le 19 categorie presentate.

Prima di vedere rapidamente la lista delle categorie e delle serie ed opere coinvolte va evidenziata l’aggiunta quest’anno dei premi relativi al miglior film, alla migliore serie d’azione e alla migliore serie romantica, e l’omissione della miglior coppia, categoria apparsa invece nella scorsa edizione. Ora vediamo insieme tutti i candidati per ogni categoria.

Anime dell’Anno

86 Eighty Six

L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Odd Taxi

Ranking of Kings

Sonny Boy

Miglior Personaggio Maschile

Senku Ishigami - Dr. Stone: Stone Wars

Izumi Miyamura - Horimiya

Odokawa - Odd Taxi

Bojji - Ranking of Kings

Ken 'Draken' Ryuguji - Tokyo Revengers

Manjuro 'Mikey' Sano - Tokyo Revengers

Miglior Personaggio Femminile

Vladilena Milizé – 86 Eighty Six

Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

Nobara Kugisaki – Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Sarasa Watanabe – Kageki Shojo!!

Shoko Komi – Komi Can't Communicate

Ai Ohto – Wonder Egg Priority

Miglior Protagonista

Eren Jaeger - L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Yuji Itadori - Jujutsu Kaisen

Joe - Megalobox 2: Nomad

Odokawa - Odd Taxi

Bojji - Ranking of Kings

Ai Ohto - Wonder Egg Priority

Miglior Antagonista

Eren Jaeger - L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Tomura Shigaraki - My Hero Academia - Stagione 5

Yano - Odd Taxi

Echidna - Re:Zero - Starting Life in Another World - Stagione 2

Ainosuke Shindo / "ADAM" - SK8 the Infinity

Tetta Kisaki - Tokyo Revengers

Miglior Scena di Combattimento

Eren Jaeger vs. Gigante Martello - L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Naruto Uzumaki vs. Isshiki Otsutsuki - Boruto: Naruto Next Generations

Yuji Itadori & Aoi Todo vs. Hanami - Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Yuji Itadori & Nobara Kugisaki vs. Eso & Kechizu - Jujuts Kaisen (Cour 2)

Elma vs. Tohru - Miss Kobayashi's Dragon Maid S

Vivy vs. Yugo Kakitani - Vivy - Fluorite Eye's Song

Miglior Regista

Yuchihiro Hayashi - L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Sunghoo Park - Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Yo Moriyama - Megalobox 2: Nomad

Baku Kinoshita - Odd Taxi

Shingo Natsume - Sonny Boy

Shin Wakabayashi - Wonder Egg Priority

Migliori Animazioni

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

Vivy -Flourite Eye's Song-

Wonder Egg Priority

Miglior Character Design

Tadashi Hiramatsu - Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Baku Kinoshita e Hiromi Nakayama - Odd Taxi

Atsuko Nozaki - Ranking of Kings

Michinori Chiba - Sk8 the Infinity

Ioundraw (Flat Studio) e Yuichi Takahashi - Vivy -Flourite Eye's Song-

Saki Takahashi - Wonder Egg Priority

Miglior Colonna Sonora

Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto – 86 Eighty Six

Yuki Kajiura e ‎Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Mabanua – Megalobox 2: Nomad

OMSB, PUNPEE e VaVa – Odd Taxi

Satoru Kosaki – Vivy -Flourite Eye's Song-

Dé Dé Muse e Mito – Wonder Egg Priority



Miglior Doppiatore (Giapponese)

Ayane Sakura – Gabi Braun – L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Yuki Kaji – Eren Jaeger – L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen (Ep. 0) – LUPIN THE 3rd PART 6

Natsuki Hanae – Odokawa – Odd Taxi

Aoi Yuki – Kumoko – So I'm a Spider, So What?

Kanata Aikawa – Ai Ohto – Wonder Egg Priority

Miglior Opening

Boku no sensou - Shinsei Kamattechan – L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Kaibutsu – Yoasobi - Beastars

Vivid Vice - Who-ya Extended – Jujutsu Kaisen (Cour 2)

Ai no Supreme! – fhána - Miss Kobayashi's Dragon Maid S

Skirt and Punpee - Odd Taxi

Cry Baby – Official HiGE DANdism - Tokyo Revengers

Miglior Ending

Shogeki - Yuko Ando - L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Yasashii Suisei - Yoasobi - Beastars

Shirogane - LiSA - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Nai Nai - ReoNA - Shadows House

Infinity - Yuuri - Sk8 the Infinity

Ganbare! Kumoko-san no Theme - Watashi (VA: Aoi Yuki) - So I'm a Spider, So What?

Miglior Serie d'Azione

L'Attacco dei Giganti - Final Season - Parte 1

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Jujutsu Kaisen (Cour 2)

SSSS.DYNAZENON

Vivy -Flourite Eye's Song-

Wonder Egg Priority

Miglior Commedia

Don't Toy With Me, Miss Nagatoro

Heaven's Design Team

Komi Can't Communicate

Life Lessons with Uramichi Oniisan

Miss Kobayashi's Dragon Maid S

Odd Taxi

Miglior Serie Drammatica

86 Eighty Six

Fruits Basket The Final Season

Kageki Shojo!!

Odd Taxi

To Your Eternity

Wonder Egg Priority

Miglior Serie Romantica



Beastars

Fruits Basket The Final Season

Don't Toy With Me, Miss Nagatoro

Horimiya

Komi Can't Communicate

The Duke of Death and His Maid

Miglior Serie Fantasy

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

Ranking of Kings

Vita da Slime (Stagione 2)

The Case Study of Vanitas

To Your Eternity

Wonder Egg Priority



Miglior Film

Belle

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train

Josee, the Tiger and the Fish

Shirobako the Movie

Words Bubble Up Like Soda Pop



Una lista piuttosto ricca, che ha coinvolto moltissimi giudici da ogni parte del mondo, i quali hanno selezionato le 39 serie che concorrono per i diversi premi elencati. È interessante notare come Eren appaia sia come miglior protagonista che antagonista della serie l'Attacco dei Giganti, opera che ha ricevuto ben 9 candidature, seguita da Jujutsu Kaisen con 10, mentre Odd Taxi e Wonder Egg Priority sovrastano tutti con 11 nomination. Ricordiamo infine che sarà possibile votare fino al 25 gennaio 2022. Fateci sapere cosa ne pensate, e magari cosa voterete per le categorie più rilevanti, nello spazio riservato ai commenti.