Aperto in Giappone il primo negozio interamente dedicato a Doraemon

La fama ottenuta da Doraemon, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Fujiko Fujio che grazie al successo ottenuto ha visto anche l'arrivo di un adattamento anime, ha raggiunto vette talmente elevate che oramai è praticamente impossibile non conoscere il franchise, fosse anche solo di nome.

L'opera è infatti una vera e propria colonna portante all'interno dell'industria nipponica - non per niente, Doraemon ha festeggiato i suoi 50 anni proprio in questi ultimi giorni - che grazie ai suoi incredibili risultati ha visto il sopraggiungere di nuove serie animate, manga spin-off, videogiochi, film e infiniti gadget che hanno saputo far battere i cuori di tutti i collezionisti più appassionati. Infatti, com'è anche ovvio che sia, sono numerose le società che hanno tentato di sfruttare il franchise per ottenere risultati monetari indifferenti, il tutto anche attraverso peculiari idee più o meno riuscite.

Ebbene, è ora stato ufficialmente aperto il primo negozio al mondo interamente dedicato a Doraemon e conosciuto come "Doraemon Mirai Department Store" (Doraemon Future Department Store), la cui sede è stata posta al DiverCity Tokyo Plaza a Odaiba. Secondo quanto svelato, il negozio è diviso in tre aree; la prima vende prodotti originali, la seconda è un'area giochi chiamata "Secret Gadget Lab" dove i bambini possono divertirsi con giocattoli basati su gadget iconici della serie e la terza permette a tutti gli interessati di personalizzare i propri gadget. Inoltre, il negozio gestisce una propria casella postale che i visitatori possono utilizzare per inviare cartoline e francobolli acquistati esclusivamente nel negozio.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Doraemon vedrà anche l'uscita di un nuovo lungometraggio accompagnato da un manga inedito nel corso del 2020, seppur al momento non si abbiano molte notizie a riguardo.