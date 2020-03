Aperto il sito ufficiale di To Your Eternity, presentati i character design

Dopo La Forma della Voce, manga e film anime che hanno emozionato tutto il mondo, Yoshitoki Oima ha regalato ai suoi fan una nuova storia dalle tinte sovrannaturali: To Your Eternity. Con la conclusione del primo arco narrativo, per l'opera è arrivato l'annuncio di un adattamento animato che esordirà a ottobre 2020 su NHK Entertainment.

La produzione, a poco più di sei mesi di distanza dalla trasmissione sulle televisioni nipponiche, ha lanciato il sito ufficiale di To Your Eternity, disponibile sia in inglese che in giapponese e il cui link può essere trovato alla fonte. Fumetsu no Anata E, questo il titolo giapponese dell'opera di Yoshitoki Oima, ha anche rivelato il character design di alcuni dei personaggi principali. Nel tweet in calce di AIR_News01 oltre alla locandina già pubblicata, possiamo vedere altre tre immagini che illustrano volti ed espressioni di Fushi, Joan e March.

L'anime di To Your Eternity seguirà la storia sulla ricerca della vita e sul suo significato di un essere immortale, "lui". "Lui" si trasforma, si adatta, conosce e alla fine diventa Fushi, crescendo anche come persona. Inizia poi il suo viaggio senza fine alla ricerca di nuovi luoghi e nuove esperienze. Il manga di To Your Eternity è pubblicato in patria da Kodansha, su Weekly Shonen Magazine dal 9 novembre 2016, mentre in Italia è edito da Star Comics che ha pubblicato i primi sei tankobon.