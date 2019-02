Apex Legends ha preso ispirazione da One-Punch Man per un personaggio?

Alcuni appassionati hanno riscontrato una notevole somiglianza tra il personaggio Wraith del videogioco del momento, Apex Legends, e uno che invece compare all'interno di una delle serie manga e anime più seguite al mondo, One-Punch Man, e cioè Speed-o'-Sound Sonic. Sarà stata davvero una fonte di ispirazione?

Apex Legends ha sicuramente fatto il suo ingresso nell'affollato mondo dei videogiochi battle royale moderni dalla porta principale, ammassando un incredibile numero di giocatori e riuscendo a scalare le classifiche di spettatori e visualizzazioni nelle principali piattaforme streaming online. Tra questa enorme mole di persone ci sono, ovviamente, anche molti appassionati di anime e manga, i quali hanno notato un fatto curioso tra i personaggi del titolo.

Uno in particolare, quello denominato Wraith, ha catturato la loro attenzione, visto che, a detta di molti, possiede una notevole somiglianza a livello estetico nei confronti di Speed-o'-Sound Sonic, il villain ricorrente della serie manga e anime One-Punch Man. In calce riportiamo l'immagine che l'utente Bracchium ha postato su Reddit, in modo che anche voi possiate farvi un'idea più specifica della cosa.

Ovviamente si tratta quasi certamente di una coincidenza, e tuttavia non è possibile ignorare un forte rimando del costume dell'una all'altra, visto che sono praticamente identici, sia nelle forma che nella scelta dei colori, il nero e il viola. La capigliatura inoltre è della stessa tonalità, acconciata persino nello stesso modo. Le abilità invece, sono radicalmente differenti, così come lo stile di combattimento, esclusivamente basato sulla velocità per quanto riguarda Speed-o'-Sound Sonic.

Che ve ne pare? Credete che Apex Legends abbia sul serio preso spunto dalle folli avventure di Saitama?

Ricordiamo intanto che la seconda stagione di One-Punch Man ha un debutto previsto per il prossimo aprile, per la regia di Chikara Sakurai presso lo studio di animazione J.C. Staff.