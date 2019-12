Un'app può rendervi minacciosi come i personaggi di JoJo

La popolarità della saga generazionale delle Bizzarre Avventure di JoJo ha subito un'impennata negli ultimi anni, grazie alla divertente serie animata. Le famose "JoJo references" e le "JoJo Pose" ormai dilagano sul web, regalandoci sorrisi e stuzzicando la fantasia dei fans

La visita del maestro Hirohiko Araki in quel di Lucca quest'anno, ha certificato in buona sostanza che la popolarità dell'eccentrico manga, che vede i vari rappresentanti della famiglia Joestar combattere il male, è davvero alle stelle nel nostro paese e non solo visto gli attestati di stima che riceve da ogni parte del globo. Pochi giorni fa, il cantante degli EXO, una band sud coreana, ha sfoggiato un outfit ispirato al diabolico Dio Brando nemico acerrimo della famiglia Joestar. Lo stesso Araki, divertito da tanta passione, si è cimentato nelle famose pose che caratterizzano le Bizzarre Avventure di JoJo durante la presentazione degli OAV di Così Parlò Rohan Kishibe che saranno distribuiti in Giappone dal 25 marzo del 2020.

L'ultima bizzarra (è il caso di dirlo) trovata dei fans permette di assumere grazie ad un' app, una posa minacciosa. L'utente di twitter, Jaleh Afshar, ha creato quest'app (che potete vedere all'opera in calce alla notizia) che può renderci "minacciosi" ma con stile, proprio come i personaggi del manga di Hirohiko Araki. Lo stile che la ragazza esibisce richiama un pò le prime due serie della saga, ossia Phantom Blood e Battle Tendency con protagonisti Jonathan Joestar prima e il nipote Joseph poi.

In attesa, quindi, della Sesta Parte: Stone Ocean potremmo ingannare così il tempo