Appare un poster di taglia a tema Trigun: anime ancora più vicino?

Da qualche giorno si vocifera di un annuncio che farà felici molti appassionati di anime di vecchia data. Il noto leaker Spanku, che in passato ha già dato alcune notizie poi verificatesi, ha comunicato a tutti che Trigun sarebbe tornato con un anime. Una scelta sicuramente particolare ma che renderà felici i fan del lavoro di Yasuhiro Nightow.

In queste ore, è spuntato un account ufficiale chiamato "$$6,000,000の賞金首" con indirizzo @6MillionBounty, un numero e una sigla che saranno ben noti ai fan di Trigun. Il protagonista Vash the Stampede ha infatti una taglia sulla sua testa che ammonta a 60.000.000 di doppi dollari. Il tweet è stato poi ricondiviso dall'account della rivista Young King OURs, della casa editrice Shonengahosha e dove fu pubblicato il manga Trigun Maximum tra il 1998 e il 2008.

La foto in basso richiama una taglia in stile far west e in basso si intravede in parte il numero da sei milioni. Lo strappo non consente di capire alcuni dettagli principali, ma al centro si vede nitidamente un 6.17, ovvero il 17 giugno. Sarà questa la data per l'annuncio del nuovo anime di Trigun? Intanto il doppiatore inglese di Vash the Stampede non vede l'ora che il suo protagonista ritorni, ma probabilmente non è l'unico.