Appare-Ranman arriva in Italia: l'annuncio di Yamato Animation

Dallo sceneggiatore di Fullmetal Alchemist sta per arrivare un nuovo anime che debutterà ad aprile nei palinsesti giapponesi. È Appare-Ranman, progetto che unirà un nutrito gruppo di personaggi di ogni provenienza in una folle gara sul suolo statunitense e ambientato alla fine del diciannovesimo secolo.

Appare-Ranman esordirà il 10 aprile in Giappone dopo essersi mostrato più volte con degli sfondi che ci hanno presentato gli scenari degli USA dove si terrà la grande gara. Ma un annuncio è arrivato da poco anche per i palcoscenici italiani, con un video pubblicato da Yamato Animation sul proprio canale Youtube. L'azienda italiana ha infatti comunicato ai fan che Appare-Ranman arriverà anche in Italia da aprile in simulcast.

Il video che potete vedere in alto è il trailer di Appare-Ranman, presentandoci i vari personaggi che prenderanno parte alla Trans-America Wild Race e tanti marchingegni che correranno tra deserti e praterie. Al termine, dopo i crediti, arriva proprio l'annuncio del simulcast di Yamato Animation. L'anime esordirà quindi su Youtube dal 10 aprile anche in italiano.

Appare-Ranman è il nuovo anime originale dello studio P.A. Works, sotto la regia di Masakazu Hashimoto, che si è occupato anche della sceneggiatura. Yurie Ohigashi è il character designer, affiancato da Shiho Takeuchi nel ruolo di mechanical designer. Il direttore artistico è Miho Sugiura, Satoki Iida il direttore del sonoro mentre Evan Call ha realizzato le musiche.