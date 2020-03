Appare-Ranman: disponibile un nuovo trailer e ulteriori dettagli su Cast e Opening

Kadokawa ha diffuso un nuovo video promozionale dell'anime di P.A. Works - Appare-Ranman - in occasione di una live streaming andata in onda nella giornata di ieri. Il filmato anticipa l'opening dell'anime, " I got it!", realizzata dal trio Mia REGINA, e rivela dei nuovi membri del cast finora inediti:

Kenjiro Tsuda (Richard Riesman)

Tetsu Inada (Chase the Bad)

Daisuke Ono (Gil T. Shiga)

La serie animata verrà trasmessa a partire dal 10 Aprile sulle emittenti Tokyo MX, AT-X, Kitanihon Broadcasting, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV E BS11. Funimation renderà disponibile in streaming l'anime con sottotitoli e doppiaggio inglesi.

La trama dell'anime è ambientata alla fine del XIX secolo e alla vigilia di quello successivo. Dopo un certo contrattempo, il geniale ma socialmente inetto ingegnere Sorano Appare (nome di famiglia prima) e lo scaltro ma codardo samurai Isshiki Kosame si ritrovano alla deriva su una barca dal Giappone all'America.

Al verde, i due decidono di competere nella Trans-America Wild Race per vincere il premio e tornare in Giappone. I due combattono rivali impazziti fuorilegge e gli stessi grandi spazi aperti mentre corrono attraverso il selvaggio West. Dalla linea di partenza a Los Angeles al traguardo a New York, viaggiano nell'auto a vapore che hanno costruito.

Grazie a Yamato Animation, Appare- Ranman arriverà In simulcast anche nel nostro paese dal prossimo 10 Aprile. La regia di Appare-Ranman è stata affidata a Masakazu Hashimoto, il quale si è occupato anche della sceneggiatura; Yurie Ohigashi è il character designer, coadiuvato da Shiho Takeuchi nel ruolo di mechanical designer.

La direzione artistica dell'opera è a cura di Miho Sugiura, Satoki Ida è il direttore del sonoro ed Evan Call ha realizzato il comparto musicale.

Le prime immagini di Appare-Ranman mostrano l'incredibile lavoro sui dettagli.