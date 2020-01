Appare-Ranman: le immagini condivise dell'anime mostrano l'incredibile lavoro sui dettagli

Angel Beats!, Shirobako, Fairy Gone: questi sono i nomi di alcuni dei lavori recenti e non dello studio P.A. Works. Ormai una realtà consolidata nel panorama dell'animazione giapponese, lo studio si sta preparando al debutto del nuovo anime, Appare-Ranman!, previsto per aprile 2020.

E lo fa con alcune immagini talmente curate da togliere il fiato. Appare-Ranman! seguirà la storia di un samurai squattrinato e del suo amico ingegnere Appare, nella stessa identica situazione finanziaria. I due decideranno di partecipare insieme alla Trans-American, una corsa dove gareggiano auto alimentate a vapore, sperando di poter vincere i premi in palio e riscattarsi così da un presente fallimentare.

L'ambientazione sarà inevitabilmente concentrata sulle tappe della corsa, con Appare e Kosame che lanceranno gli spettatori nel mondo statunitense, da Los Angeles a New York. Le nuove immagini del character designer Ahndongshik permettono di dare uno sguardo ai luoghi dove sarà animata la serie, tra i grattacieli cittadini ai deserti polverosi visitati sia di notte che di giorno.

Nella galleria in calce potete osservare le tre immagini divulgate su questi scenari, colorati e dettagliati. Cosa ne pensate di queste illustrazioni di Appare-Ranman?