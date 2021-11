Appare-Ranman, Yamato Video annuncia il doppiaggio in italiano: ecco il primo trailer

Continua ancora la campagna annunci di Yamato Video che, ogni settimana, sta svelando interessanti novità sui prossimi anime in arrivo in Italia. Dopo l'annuncio del doppiaggio di Cells at Work, il prossimo anime che godrà di un adattamento nostrano sarà Appare-Ranman dello studio P.A. Works.

L'anime in questione non è un titolo sconosciuto in quanto fu proprio la stessa Yamato ad annunciare il simulcast della serie nel marzo del 2020. Ad ogni modo, la produzione a cui ha contribuito persino lo sceneggiatore di FullMetal Alchemist sta per godere di un doppiaggio in italiano.

Attraverso un comunicato, infatti, Yamato Video ha svelato il primo trailer dell'anime con tanto di cast tra cui spicca Maurizio Merluzzo nei panni di Dylan. I restanti membri del cast, dunque, qui seguono:

Appare Sorano - Andrea di Maggio

Kosame Isshiki - Francesco Venditti

Hototo - Flavio Carloni

Lian Jing Xia - Marta Rapperini

Cronista - Flavia Altomonte

Kuroda - Antonio Sanna

Hanbei - Maurizio Fiorentini

Al Lyon - Thomas Rizzo

TJ - Alessandro Messina

Capo scuderia - Ambrogio Colombo

Dylan - Maurizio Merluzzo

Se non avete mai sentito parlare della serie, la trama in questione recita: "Il XIX secolo sta per finire. Il brillante inventore Appare Sorano e l’astuto, ma poco coraggioso samurai Kosame Isshiki, si ritrovano su una nave diretta verso l'America. Una volta sbarcati e senza soldi, i due decidono di partecipare alla Trans-America Wild Race, una corsa che percorre tutto il continente americano e che premia i vincitori con un grossa somma in denaro! Pur di ritornare in Giappone, i due dovranno affrontare una schiera di sfidanti uno più folle dell'altro a bordo dei loro bolidi!"

E voi, invece, siete interessati a questo progetto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.