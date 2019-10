Appareranman, ecco il trailer del nuovo anime dallo sceneggiatore di Fullmetal Alchemist

P.A. Works ha confermato pochi minuti fa che oltre all'anticipatissimo A3!, il suo nuovo anime tratto dall'omonimo Otame Games, presenterà nel 2020 anche una serie originale realizzata con Masakazu Hashimoto, lo sceneggiatore della prima serie di Fullmetal Alchemist. In cima all'articolo potete osservare il primo trailer dell'opera.

Ad oggi non sono ancora stati svelati dettagli sulla serie, a parte che la protagonista sarà una ragazzina con i capelli rossi. La Key Visual disponibile in calce comunque mostra i personaggi che dovrebbero comparire nel corso di questa prima stagione, e conferma di conseguenza l'ambientazione retrofuturistica mostrata nel primo PV.

Per quanto riguarda lo staff, a guidare lo studio di animazione P.A. WORKS (Angel Beats, Charlotte) ci penserà il sopracitato regista Masakazu Hashimoto (Fullmetal Alchemist, Angel Beats), in carica anche della sceneggiatura. Per quanto riguarda il characters design e le musiche invece, si metteranno al lavoro Yurie Ohigashi (Sword Art Online: Ordinal Scale)e il talentuoso Evan Call (Violet Evergarden).

P.A. Works è visto da molti come uno degli studi di animazione più promettenti del prossimo futuro. Dopo il periodo di difficoltà sopraggiunto con la conclusione di Charlotte, lo studio ha saputo rimettersi in piedi distribuendo in pochi anni prodotti del calibro di Maquia e Fairy Gone. Non a caso, le aspettative per questo nuovo anime sembrerebbero essere decisamente elevate.