L'applicazione di Snapchat che può farvi avere l'One For All di My Hero Academia

La serie di My Hero Academia è ormai diventata popolarissima e di successo. Il secondo film della serie uscito negli Stati Uniti, nonostante la paura del Coronavirus, ha incassato 10 milioni di dollari al momento. Su Snapchat adesso c'è anche un filtro che può donarvi l'One For All.

Il filtro di cui parliamo consiste nel mettere sul vostro viso una X rossa e circondarvi di un'energia verde, caratteristica dell'One For All che vediamo nella serie quando Izuku Midoriya ne fa utilizzo. Sul celebre social network non c'è solo il filtro dell'One For All, ma sono presenti anche altri dedicati a diversi personaggi della serie del sensei Kohei Horikoshi. Ma quando vedremo da noi il secondo film di My Hero Academia? Purtroppo, a causa delle vicende legate all'allarme da Coronavirus, My Hero Academia:Heroes Rising è stato posticipato ed è previsto a Maggio 2020. Per fortuna possiamo goderci la serie animata che sta ripercorrendo l'arco narrativo del Festival Culturale. In questi episodi, infatti, stiamo assistendo ai preparativi del festival da parte dei nostri giovani eroi, che stanno addirittura mettendo in piedi una band musicale capeggiata da Jiro.

Ma non sarebbe My Hero Academia se un villain non stesse cospirando per rovinare tutto. Il guastatore questa volta risponde al nome di Gentle Criminal, un villain molto particolare che vuole diventare famoso con video su YouTube ed impartire lezioni morali agli eroi. Riuscirà nel suo intento? Lo sapremo molto presto visto che il prossimo episodio dell'anime sarà disponibile su VVVVID in queste ore.