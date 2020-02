L'apprezzato manga Tokyo Revengers vedrà il sopraggiungere di un adattamento live-action

Warner Bros. Japan ha ufficialmente annunciato che Tokyo Revengers, manga largamente apprezzato in Giappone e concretizzatosi grazie al lavoro di Ken Wakui, vedrà il sopraggiungere di un adattamento live-action attualmente atteso nelle sale nipponiche per questo autunno ma di cui sono state fornite ancora ben poche informazioni.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra la storia di Takemichi Hanagaki, studente che in una giornata come tante altre scopre che Hinata Tachibana, la sua ragazza, è stata uccisa da un gruppo di criminali conosciuto con il nome Tokyo Manji Gang. La sua vita è un disastro, vive in una situazione precaria, con un lavoro che non lo appaga e una casa pericolante. Improvvisamente, però, il ragazzo viene teletrasportato 12 anni indietro nel tempo, più precisamente nel periodo in cui andava alle medie. Con una nuova possibilità per riscattarsi, Hanagaki decide quindi che salverà la sua ragazza raggiungendo i vertici dei Tokyo Manji Gang per eliminarli tutti definitivamente.

Il manga è stato lanciato sul Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017, con il 15° volume della produzione rilasciato lo scorso dicembre, mentre la versione inglese dell'opera è giunta al 13° volume, pubblicato in digitale nel novembre 2019. Parlando di nuove produzioni in arrivo, tra l'altro, è stato recentemente annunciato da Crunchyroll il nuovo anime So I'm a Spider, So What?, news a cui hanno fatto seguito anche le novità animate targate Netflix che vedranno la luce nel prossimo futuro.