Apre il negozio di anime più grande al mondo: ecco dove e quando

L'ultimo decennio ha fatto registrare una crescita smisurata nel settore di anime e manga. Questa industria, seppur sottovalutata in occidente, dà grandi frutti in patria. In Giappone ci sono tanti negozi dedicati, pubblicità a ogni angolo - specie ad Akihabara - e tanto altro ancora. E il tutto si sta per allargare ulteriormente.

In Giappone, ovviamente, sta per aprire i battenti il "negozio dedicato ad anime più grande al mondo", così è stato annunciato dai suoi creatori. L'Animation Business Journal ha annunciato lo scorso sabato che l'azienda Animate aprirà il 16 marzo 2023 il suo negozio principale a Ikebukuro, uno dei grandi distretti di Tokyo. La ristrutturazione apportata alla sua sede più importante renderà l'azienda la proprietaria del più grande negozio di anime al mondo.

Quest'espansione porterà a inglobare anche l'ex lotto dedicato all'Ikebukuro Public Health Center. L'intera struttura avrà in totale 10 piani, incluso uno sotterraneo, con esperienze interattive e servizi offerti al fianco di merchandising ovviamente legato ad anime e manga. Sono inclusi una sala per gli eventi, un cinema, un'area mostre e un cafè dedicato.

Per l'occasione, Animate ha creato un video promo disponibile in alto. Lo visitereste durante un viaggio nella capitale giapponese? E c'è anche un hotel a Tokyo dedicato agli anime in cui soggiornare.